Чутки про оточення ЗСУ на Запорізькому напрямку — офіційна заява військових

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У п'ятницю, 20 грудня, Збройні Сили України офіційно спростували інформацію, поширену з посиланням на портал DeepState, про перебування українських військових у оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове. Як повідомляють у командуванні, такі твердження не відповідають дійсності.

Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

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Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району, щоб уникнути загрози оточення. Українські військові, які тривалий час героїчно обороняли позиції проти сил ворога, здійснили необхідні маневри та продовжують виконувати завдання на нових рубежах, зокрема на лінії Курахове — Константинопольське.

Заява ОСУ "Хортиця". Фото: скриншот

Командування ЗСУ звертає увагу на те, що поширення неперевіреної інформації шкодить роботі військових і може бути використане країною-агресором для дестабілізації ситуації. Важливо довіряти лише офіційним джерелам та дотримуватись інформаційної гігієни.

"Поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, 20 грудня Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті та назвав напрямки, де найважча ситуація.

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров висловлювався щодо чуток про наступ російських військ на Запоріжжя.

Також партизани руху "АТЕШ" повідомляли про масове перекидання росіянами військової техніки з Криму на Запорізький напрямок.