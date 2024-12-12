Росія переміщує військову техніку з Криму у Запорізьку область

Колона російської техніки. Фото: росЗМІ

Росіяни почали масово перекидати військову техніку з Криму в Запорізьку область. Крім того, в Росії значно скоротили терміни підготовки військових, щоб якомога швидше відправити їх на фронт в Україну.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

Росія перекидає з Криму військову техніку

Партизани руху "АТЕШ" опублікували у соцмережі фото російської військової техніки, яка рухалась у колоні з Криму в Запорізьку область.

Потенційний напрямок руху колони. Фото: АТЕШ

Колона вантажівок. Фото: АТЕШ

Колона техніки. Фото: АТЕШ

"Агенти "АТЕШ" зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ Криму. Ймовірно, колона прямує в бік тимчасово окупованої Запорізької області, де рашисти ведуть активні наступальні дії і планують посилювати їх. У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки", — повідомили партизани.

Росіяни змінили принцип пересування живої сили

Тим часом Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя, повідомив в ефірі "Еспресо" про зменшення активності переміщень російських військ. За його словами, ворог зосереджує свої зусилля на напрямках до Покровська, Курахового та Времівки. Про це Андрющенко розповів в етері каналу Еспресо.

Особливу увагу експерт звернув на появу кримських підрозділів, які легко ідентифікувати за тактичним маркуванням у вигляді "трикутника в трикутнику". Такі підрозділи були помічені серед колон, що рухалися через Маріуполь на північ Донецької області.

За словами Андрющенка, росіяни активізують штурмові підрозділи "Шторм V". Час підготовки новобранців скоротився до 2,5 тижнів, що демонструє поспішність у формуванні сил для "м’ясних" штурмів. Ці підрозділи переважно направляються на Курахівський і Времівський напрямки.

Андрющенко підкреслив, що ворог вже не може підтримувати таку активність штурмів, як це було ще місяць тому. Зменшення обсягів живої сили та техніки, разом із великими втратами, свідчить про поступове виснаження російської армії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія не шкодує відправляти на "м'ясні штурми" своїх військових у Покровську та забезпечує собі можливість здійснювати до 30 атак на ЗСУ за добу.

Також військовий аналітик Євген Дикий заявив, що одне з міст України перебуває під загрозою повторної окупації росіянами.