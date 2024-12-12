Россия перемещает военную технику из Крыма в Запорожскую область

Колонна российской техники. Фото: росСМИ

Россияне начали массово перебрасывать военную технику из Крыма в Запорожскую область. Кроме того, в России значительно сократили сроки подготовки военных, чтобы поскорее отправить их на фронт в Украину.

Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" и бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Партизаны движения "АТЕШ" опубликовали в соцсети фото российской военной техники, двигавшейся в колонне из Крыма в Запорожскую область.

Потенциальное направление движения колонны. Фото: АТЕШ

Колонна грузовиков. Фото: АТЕШ

Колонна техники. Фото: АТЕШ

"Агенты "АТЕШ" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север Крыма. Вероятно, колонна направляется в сторону временно оккупированной Запорожской области, где рашисты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их. В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики", — сообщили партизаны.

Россияне изменили принцип передвижения живой силы

Между тем, Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации и бывший советник мэра Мариуполя, сообщил в эфире "Эспрессо" об уменьшении активности перемещений российских войск. По его словам, враг сосредотачивает свои усилия на направлениях на Покровск, Курахово и Времовку. Об этом Андрющенко рассказал в эфире канала "Эспрессо".

Особое внимание эксперт обратил на появление крымских подразделений, которые легко идентифицировать по тактической маркировке в виде "треугольника в треугольнике". Такие подразделения были замечены среди двигавшихся через Мариуполь колонн на север Донецкой области.

По словам Андрющенко, россияне активизируют штурмовые подразделения "Шторм V". Время подготовки новобранцев сократилось до 2,5 недель, что демонстрирует поспешность в формировании сил для "мясных" штурмов. Эти подразделения преимущественно направляются на Кураховское и Времевское направления.

Андрющенко подчеркнул, что враг уже не может поддерживать такую активность штурмов, как это было месяц назад. Уменьшение объемов живой силы и техники вместе с большими потерями свидетельствует о постепенном истощении российской армии.

Напомним, аналитики Института изучения войны утверждают, что Россия не жалеет отправлять на "мясные штурмы" своих военных в Покровске и обеспечивает себе возможность совершать до 30 атак на ВСУ в сутки.

Также военный аналитик Евгений Дикий заявил, что один из городов Украины находится под угрозой повторной оккупации россиянами.