Слухи об окружении ВСУ в Запорожском направлении — официальное заявление военных

ВСУ опровергли слухи об окружении на Запорожском направлении
В пятницу, 20 декабря, Вооруженные Силы Украины официально опровергли информацию, распространенную со ссылкой на портал DeepState о пребывании украинских военных в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое. Как сообщают в командовании, такие утверждения не соответствуют действительности.
Об этом сообщила прессслужба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").
Вывод военных из Запорожского направления — что произошло
Главнокомандующий ВСУ принял решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание угрозы окружения. Украинские военные, длительно героически оборонявшие позиции против сил врага, осуществили необходимые маневры и продолжают выполнять задачи на новых рубежах, в частности на линии Курахово — Константинопольское.
Командование ВСУ обращает внимание на то, что распространение непроверенной информации вредит работе военных и может быть использовано страной-агрессором для дестабилизации ситуации. Важно доверять только официальным источникам и соблюдать информационную гигиену.
"Распространение непроверенной и недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины", — пояснили в ведомстве.
Напомним, 20 декабря Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте и назвал направления, где тяжелая ситуация.
Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров высказывался по поводу слухов о наступлении российских войск на Запорожье.
Также партизаны движения "АТЕШ" сообщали о массовом опрокидывании россиянами военной техники из Крыма на Запорожское направление.
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