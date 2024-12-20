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ВСУ опровергли слухи об окружении на Запорожском направлении

20 декабря 2024 13:01
Анастасия Постоенко - Редактор
Слухи об окружении ВСУ в Запорожском направлении — официальное заявление военных
Военный ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

В пятницу, 20 декабря, Вооруженные Силы Украины официально опровергли информацию, распространенную со ссылкой на портал DeepState о пребывании украинских военных в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое. Как сообщают в командовании, такие утверждения не соответствуют действительности.

Об этом сообщила прессслужба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

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Главнокомандующий ВСУ принял решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание угрозы окружения. Украинские военные, длительно героически оборонявшие позиции против сил врага, осуществили необходимые маневры и продолжают выполнять задачи на новых рубежах, в частности на линии Курахово — Константинопольское.

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Заявление ОСУ "Хортица". Фото: скриншот

Командование ВСУ обращает внимание на то, что распространение непроверенной информации вредит работе военных и может быть использовано страной-агрессором для дестабилизации ситуации. Важно доверять только официальным источникам и соблюдать информационную гигиену.

"Распространение непроверенной и недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины", — пояснили в ведомстве.

Напомним, 20 декабря Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте и назвал направления, где тяжелая ситуация.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров высказывался по поводу слухов о наступлении российских войск на Запорожье.

Также партизаны движения "АТЕШ" сообщали о массовом опрокидывании россиянами военной техники из Крыма на Запорожское направление.

ВСУ Хортица Запорожская область

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