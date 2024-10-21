ЗСУ просунулися під Суджею Курської області Росії

Український військовий у бою. Фото ілюстративне: GeneralStaff.ua

Українські військові нещодавно просунулися на північ від Суджі внаслідок бойових дій у Курській області Росії. При цьому інформація про захоплення російськими військами Плехово не має підтвердження.

Про це повідомив Інститут вивчення війни у понеділок, 21 жовтня.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, вказують на те, що українські підрозділи нещодавно просунулися на схід від Черкаського Поперечного, що на північ від Суджі.

Російські джерела повідомляють, що російські сили атакували на північ від Суджі в районі Малої Локни і на південний схід від Суджі в районі Плехово. В свою чергу, українські бійці завдали ударів на південний схід від Кореневого в районі Кругленького і Леонідова.

Бої у Курській області. Фото: скриншот

Крім того, наближений до Кремля російський військовий блогер заявив, що інформація про захоплення російськими військами Плехово не підтверджена.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники 95-ї бригади ЗСУ знищили підрозділ російських морських піхотинців з 155-ї окремої бригади на території Курської області РФ. Вдалося ліквідувати 14 загарбників.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив військових за участь у бойових діях на Курському напрямку.