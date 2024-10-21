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ВСУ продвигаются в Курской области — в ISW показали карту

21 октября 2024 10:04
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
ВСУ продвинулись под Суджей Курской области России
Украинский военный в бою. Фото иллюстративное: GeneralStaff.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украинские военные недавно продвинулись к северу от Суджи в результате боевых действий в Курской области России. При этом информация о захвате российскими войсками Плехово не подтверждается.

Об этом сообщил Институт изучения войны в понедельник, 21 октября.

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Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, указывают на то, что украинские подразделения недавно продвинулись к востоку от Черкасского Поперечного севернее Суджи.

Российские источники сообщают, что российские силы атаковали севернее Суджи в районе Малой Локны и юго-восточнее Суджи в районе Плехово. В свою очередь, украинские бойцы нанесли удары юго-восточнее Кореневого в районе Кругленького и Леонидова.

бои в Судже
Бои в Курской области. Фото: скриншот

Кроме того, близкий к Кремлю российский военный блоггер заявил, что информация о захвате российскими войсками Плехово не подтверждена.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники 95-й бригады ВСУ уничтожили подразделение российских морских пехотинцев из 155-й отдельной бригады на территории Курской области РФ. Удалось ликвидировать 14 захватчиков.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении.

Украина Курская область война в Украине Россия ISW

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