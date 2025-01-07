В ISW заявили про успіхи ЗСУ під час наступу на Курщину

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Рудана

Збройні сили України днями розпочали наступальні дії у Курській області. Там вони досягли тактичних успіхів, просуваючись вперед.

Про це пише ISW.

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Наступ ЗСУ на Курщині

"Українські сили нещодавно досягли тактичних успіхів на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українському виступі в Курській області 6 січня" , — йдеться у звіті.

За даними геолокаційних кадрів від 5 та 6 січня ЗСУ нещодавно просунулися вперед у південному Бердині, центральній частині Руського Поперечного і центральній частині Новосотницького (на північний схід від Суджі).

У міноборони Росії заявили, що 6 січня російські сили намагалися використати українські атаки на північний схід від Суджі, аби атакувати в інших частинах Курській області. Геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська Росії просунулися на захід від малої Локні (на північний захід від Суджі).

Один з російських воєнних блогерів схарактеризував українські атаки в цьому регіоні, як посилення розвідки в ході силових операцій, що може бути відволікаючим маневром для майбутніх операцій.

Нагадаємо, окупанти протягом останніх тижнів почали менше використовувати бронетехніку під час штурмів. Ймовірно, на активних ділянках фронту ворог зазнає значних втрат у техніці.

Раніше аналітики ISW проаналізували першу добу наступу ЗСУ в Курській області.