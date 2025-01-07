Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW arrow

ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

7 січня 2025 09:36
Євгенія Брюховецька - редактор
В ISW заявили про успіхи ЗСУ під час наступу на Курщину
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Рудана
Євгенія Брюховецька - редактор

Збройні сили України днями розпочали наступальні дії у Курській області. Там вони досягли тактичних успіхів, просуваючись вперед.

Про це пише ISW.

Читайте також:

Наступ ЗСУ на Курщині

"Українські сили нещодавно досягли тактичних успіхів на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українському виступі в Курській області 6 січня", — йдеться у звіті.

За даними геолокаційних кадрів від 5 та 6 січня ЗСУ нещодавно просунулися вперед у південному Бердині, центральній частині Руського Поперечного і центральній частині Новосотницького (на північний схід від Суджі).

У міноборони Росії заявили, що 6 січня російські сили намагалися використати українські атаки на північний схід від Суджі, аби атакувати в інших частинах Курській області. Геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська Росії просунулися на захід від малої Локні (на північний захід від Суджі).

Один з російських воєнних блогерів схарактеризував українські атаки в цьому регіоні, як посилення розвідки в ході силових операцій, що може бути відволікаючим маневром для майбутніх операцій.

Нагадаємо, окупанти протягом останніх тижнів почали менше використовувати бронетехніку під час штурмів. Ймовірно, на активних ділянках фронту ворог зазнає значних втрат у техніці.

Раніше аналітики ISW проаналізували першу добу наступу ЗСУ в Курській області.

російські війська ЗСУ війна в Україні фронт Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі

09:57 Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

09:45 Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

09:43 У Херсоні пролунали вибухи

09:36 ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 В Росії зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям

09:26 Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР

09:25 Білецький назвав кроки, які покращать армію у 2025 році

09:19 Водії можуть видихнути — яка ситуація на кордоні вранці

09:17 Садовий провів захід для львівських волонтерів — фото

09:57 У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі

09:57 Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

09:45 Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

09:43 У Херсоні пролунали вибухи

09:36 ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 В Росії зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям

09:26 Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР

09:25 Білецький назвав кроки, які покращать армію у 2025 році

09:19 Водії можуть видихнути — яка ситуація на кордоні вранці

09:17 Садовий провів захід для львівських волонтерів — фото

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла