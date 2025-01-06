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Операція ЗСУ в на Курщині — аналітики ISW про першу добу боїв

6 січня 2025 05:26
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За даними аналітиків ISW, обидві армії провели активні бойові дії в Курській області в перший день
Бійці ЗСУ та бронетехніка. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Збройні Сили України відновили наступальні операції щонайменше в трьох районах українського виступу в Курській області. Хоча українські сили досягли тактичних успіхів, російські війська також продемонстрували певні позитивні результати. 

Така інформація міститься у звіті Інституту вивчення війни (ISW), станом на 5 січня.

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ISW посилається на російські джерела, які повідомляють про проведення ЗСУ кількох механізованих атак у районі Бердин-Новосотницького та Леонідового. Українські військові також активізували наступальні операції біля Пушкарного. Геолокаційні дані підтверджують просування українських сил на південний захід та південь від Бердина, а також їхнє входження до південної частини Новосотницького.

Мапа наступу ЗСУ в Курській області
Мапа наступу ЗСУ в Курській області. Фото: ISW

Російські військові коментатори висловили стурбованість можливим відволікаючим маневром з боку України. Вони також зазначили, що ще рано робити висновки щодо масштабів та стратегічної мети цих операцій. 

Попри успіхи ЗСУ, російські війська також продемонстрували активність, контратакуючи українські атаки на південний схід від Коренєвого та на північ від Суджі, просуваючись в районі Махнівки.

Експерти ISW підсумовують, що за 5 січня, хоча українські війська досягли певних тактичних успіхів, російські сили також продемонстрували активність та контратаки.

Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України розпочали наступ у Курській області. Водночас окупанти здійснюють наступальні операції в напрямку українського кордону. 

Раніше ми повідомляли, що у Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про нібито "наліт безпілотників". 

ЗСУ ISW війна в Україні ситуація на фронті Курська область

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