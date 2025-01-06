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Операция ВСУ в Курской области — аналитики ISW о первых боях

6 января 2025 05:26
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По данным аналитиков ISW, обе армии провели активные боевые действия в Курской области в первый день
Бойцы ВСУ и бронетехника. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Вооруженные Силы Украины возобновили наступательные операции по меньшей мере в трех районах украинского выступления в Курской области. Хотя украинские силы достигли тактических успехов, российские войска также продемонстрировали определенные положительные результаты.

Такая информация содержится в отчете Института изучения войны (ISW), по состоянию на 5 января.

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ISW ссылается на российские источники, которые сообщают о проведении ВСУ нескольких механизированных атак в районе Бердин-Новосотницкого и Леонидово. Украинские военные также активизировали наступательные операции возле Пушкарного. Геолокационные данные подтверждают продвижение украинских сил на юго-запад и юг от Бердина, а также их вхождение в южную часть Новосотницкого.

Карта наступления ВСУ в Курской области
Карта наступления ВСУ в Курской области. Фото: ISW

Российские военные комментаторы выразили обеспокоенность возможным отвлекающим маневром со стороны Украины. Они также отметили, что еще рано делать выводы относительно масштабов и стратегической цели этих операций.

Несмотря на успехи ВСУ, российские войска также продемонстрировали активность, контратакуя украинские атаки на юго-восток от Коренево и на север от Суджи, и продвигаясь в районе Махновки.

Эксперты ISW подытоживают, что за 5 января, что хотя украинские войска достигли определенных тактических успехов, российские силы также продемонстрировали активность и контратаки.

Напомним, 5 января Силы обороны Украины начали наступление в Курской области. В то же время оккупанты осуществляют наступательные операции в направлении украинской границы.

Ранее мы сообщали, что в Курске прозвучали мощные взрывы. Россияне заявляют о якобы "налете беспилотников".

ВСУ ISW война в Украине ситуация на фронте Курская область

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