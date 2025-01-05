Вибухи в Курську 5 січня — росіяни скаржаться на атаку БпЛА

Пожежа в Курську. Фото архівне: росЗМІ

У Курську в неділю, 5 січня, лунають потужні вибухи. Росіяни заявляють про нібито "наліт безпілотників".

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Росіяни пишуть, що наразі в місті працюють протиповітряні сили.

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Вони також публікують відео, на яких можна почути звук безпілотників.

Нагадаємо, у Курській області був ліквідований Братислав Живкович — сербський найманець та колишній російський шпигун.

Також 5 січня українські військові розпочали наступ у Курській області. Попри це, ворог здійснює наступальні дії в напрямку України.