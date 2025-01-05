У Курській області ліквідовано сербського найманця Братислава Живковича

Російський шпигун Братислав Живкович, якого ліквідували на Курщині. Фото: digi24.ro

У Курській області ліквідували сербського найманця та колишнього російського шпигуна Братислава Живковича. Раніше його вигнали з Румунії.

Про це повідомляє Digi24 у неділю, 5 січня.

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Відомо, що Живковича вигнали з Румунії через шпигунську діяльність на користь Росії. Його смерть в Курській області вже підтвердили окупанти.

"У ніч на 2 січня у важких боях за звільнення Курської області як герой загинув наш друг і побратим, командир штурмового взводу Братислав Живкович", — пише російський Telegram-канал.

Живкович очолював сербську екстремістську групу "Четницький Покров". Він брав участь у бойових діях на стороні Росії з 2014 року і займався шпигунською діяльністю.

У 2017 році апеляційний суд в Румунії оголосив Живковича небажаною особою та заборонив йому в’їзд на територію на 15 років.

Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України розпочали наступ у Курській області. Водночас окупанти здійснюють наступальні операції в напрямку українського кордону.

Також 2 січня українські воїни завдали високоточний удар по командному пункту російських окупантів у Курській області.