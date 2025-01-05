В Курской области ликвидирован сербский наемник Братислав Живкович

Российский шпион Братислав Живкович, которого ликвидировали на Курщине. Фото: digi24.ro

В Курской области ликвидировали сербского наемника и бывшего российского шпиона Братислава Живковича. Ранее его выгнали из Румынии.

Об этом сообщает Digi24 в воскресенье, 5 января.

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Известно, что Живковича выгнали из Румынии из-за шпионской деятельности в пользу России. Его смерть в Курской области уже подтвердили оккупанты.

"В ночь на 2 января в тяжелых боях за освобождение Курской области как герой погиб наш друг и побратим, командир штурмового взвода Братислав Живкович", — пишет российский Telegram-канал.

Живкович возглавлял сербскую экстремистскую группу "Четницкий Покров". Он участвовал в боевых действиях на стороне России с 2014 года и занимался шпионской деятельностью.

В 2017 году апелляционный суд в Румынии объявил Живковича нежелательным лицом и запретил ему въезд на территорию на 15 лет.

Напомним, 5 января Силы обороны Украины начали наступление в Курской области. В то же время оккупанты осуществляют наступательные операции в направлении украинской границы.

Также 2 января украинские воины нанесли высокоточный удар по командному пункту российских оккупантов в Курской области.