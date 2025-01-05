В Курской области ликвидирован сербский наемник Братислав Живкович

На Курщине ликвидировали шпиона России — что о нем известно
В Курской области ликвидировали сербского наемника и бывшего российского шпиона Братислава Живковича. Ранее его выгнали из Румынии.
Об этом сообщает Digi24 в воскресенье, 5 января.
Ликвидация Братислава Живковича
Известно, что Живковича выгнали из Румынии из-за шпионской деятельности в пользу России. Его смерть в Курской области уже подтвердили оккупанты.
"В ночь на 2 января в тяжелых боях за освобождение Курской области как герой погиб наш друг и побратим, командир штурмового взвода Братислав Живкович", — пишет российский Telegram-канал.
Живкович возглавлял сербскую экстремистскую группу "Четницкий Покров". Он участвовал в боевых действиях на стороне России с 2014 года и занимался шпионской деятельностью.
В 2017 году апелляционный суд в Румынии объявил Живковича нежелательным лицом и запретил ему въезд на территорию на 15 лет.
Напомним, 5 января Силы обороны Украины начали наступление в Курской области. В то же время оккупанты осуществляют наступательные операции в направлении украинской границы.
Также 2 января украинские воины нанесли высокоточный удар по командному пункту российских оккупантов в Курской области.
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