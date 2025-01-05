Взрывы в Курске 5 января — россияне жалуются на атаку БпЛА

В Курске раздаются мощные взрывы — россияне публикуют видео
В Курске в воскресенье, 5 января, раздаются мощные взрывы. Россияне заявляют о якобы "налете беспилотников".
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Взрывы в Курске
Россияне пишут, что сейчас в городе работают противовоздушные силы.
Они также публикуют видео, на которых можно услышать звук беспилотников.
Напомним, в Курской области был ликвидирован Братислав Живкович — сербский наемник и бывший российский шпион.
Также 5 января украинские военные начали наступление в Курской области. Несмотря на это, враг осуществляет наступательные действия в направлении Украины.
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