Взрывы в Курске 5 января — россияне жалуются на атаку БпЛА

Пожар в Курске. Фото архивное: росСМИ

В Курске в воскресенье, 5 января, раздаются мощные взрывы. Россияне заявляют о якобы "налете беспилотников".

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Россияне пишут, что сейчас в городе работают противовоздушные силы.

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Они также публикуют видео, на которых можно услышать звук беспилотников.

Напомним, в Курской области был ликвидирован Братислав Живкович — сербский наемник и бывший российский шпион.

Также 5 января украинские военные начали наступление в Курской области. Несмотря на это, враг осуществляет наступательные действия в направлении Украины.