В ISW заявили об успехах ВСУ во время наступления на Курщину

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Рудана

Вооруженные силы Украины на днях начали наступательные действия в Курской области. Там они достигли тактических успехов, продвигаясь вперед.

Об этом пишет ISW.

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"Украинские силы недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступе в Курской области 6 января" , — говорится в отчете.

По данным геолокационных кадров от 5 и 6 января ВСУ недавно продвинулись вперед в Южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (к северо-востоку от Суджи).

В минобороны России заявили, что 6 января российские силы пытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи, чтобы атаковать в других частях Курской области. Геолокационные кадры 5 января показывают, что войска России продвинулись на запад от малой Локни (к северо-западу от Суджи).

Один из российских военных блогеров охарактеризовал украинские атаки в этом регионе, как усиление разведки в ходе силовых операций, что может быть отвлекающим маневром для будущих операций.

Напомним, оккупанты в течение последних недель начали меньше использовать бронетехнику во время штурмов. Вероятно, на активных участках фронта враг несет значительные потери в технике.

Ранее аналитики ISW проанализировали первые сутки наступления ВСУ в Курской области.