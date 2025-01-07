В ISW заявили об успехах ВСУ во время наступления на Курщину

ВСУ имеют тактические успехи в Курской области, — ISW
Вооруженные силы Украины на днях начали наступательные действия в Курской области. Там они достигли тактических успехов, продвигаясь вперед.
Об этом пишет ISW.
Наступление ВСУ на Курщине
"Украинские силы недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступе в Курской области 6 января", — говорится в отчете.
По данным геолокационных кадров от 5 и 6 января ВСУ недавно продвинулись вперед в Южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (к северо-востоку от Суджи).
В минобороны России заявили, что 6 января российские силы пытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи, чтобы атаковать в других частях Курской области. Геолокационные кадры 5 января показывают, что войска России продвинулись на запад от малой Локни (к северо-западу от Суджи).
Один из российских военных блогеров охарактеризовал украинские атаки в этом регионе, как усиление разведки в ходе силовых операций, что может быть отвлекающим маневром для будущих операций.
Напомним, оккупанты в течение последних недель начали меньше использовать бронетехнику во время штурмов. Вероятно, на активных участках фронта враг несет значительные потери в технике.
Ранее аналитики ISW проанализировали первые сутки наступления ВСУ в Курской области.
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