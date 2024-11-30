Війна в Україні — морська піхота знищила дві колони росіян

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Морська піхота Сил оборони відбила відразу дві штурмові колони російських військ. Бійці ліквідували кілька одиниць важкої техніки та піхотне відділення росіян під час їхньої невдалої атаки.

Відео опублікував Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Під час штурму 37-а окрема бригада морської піхоти ліквідувала кілька одиниць важкої техніки та піхотне відділення російських окупантів.

Українські воїни зупинили колону броньованої техніки противника, яка намагалася прорватися до позицій ЗСУ. Також на відео зафіксовано підривання російського танка на заздалегідь встановлених мінних загородженнях під час його спроби повернутися назад.

"Полювання на російських окупантів починається", — зазначається у відео.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ уразили російську нафтобазу "Атлас" та знищили радіолокаційну станцію зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" у Запорізькій області.

Кілька днів тому на Курщині ЗСУ уразили комплекс "С-400" російської армії. Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля".