Война в Украине — морская пехота уничтожила две колонны россиян

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Морская пехота Сил обороны отбила сразу две штурмовые колонны российских войск. Бойцы ликвидировали несколько единиц тяжелой техники и пехотное отделение россиян во время их неудачной атаки.

Видео опубликовал Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram в субботу, 30 ноября.

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Во время штурма 37-я отдельная бригада морской пехоты ликвидировала несколько единиц тяжелой техники и пехотное отделение российских оккупантов.

Украинские воины остановили колонну бронированной техники противника, которая пыталась прорваться к позициям ВСУ. Также на видео зафиксировано подрыв российского танка на заранее установленных минных заграждениях во время его попытки вернуться назад.

"Охота на российских оккупантов начинается", — отмечается в видео.

Напомним, недавно ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" и уничтожили радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" в Запорожской области.

Несколько дней назад в Курщине ВСУ поразили комплекс "С-400" российской армии. Указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля".