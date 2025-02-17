ЗСУ нищать російських окупантів на Покровському напрямку — відео

Удар по окупантах на Покровському напрямку. Фото: скриншот

Українські військові завдають ефектних ударів по російських окупантів на Покровському напрямку. Внаслідок цього ворог втрачає особовий склад та техніку.

Відео опублікувала пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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Удари по окупантах

"Ворожі крила падають з неба, укриття піхотинців "розбираються" нашими екіпажами зачистки до фундаменту, малі штурмові групи окупантів безжально перемішуються з ґрунтом, а техніка знищується точковими ударами БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Події з відео відбуваються на Покровському напрямку в околицях Курахового. Там оборону тримають десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади.

Нагадаємо, загарбники докладають зусиль, щоб взяти Покровськ у Донецькій області в кільце та перерізати українські логістичні маршрути на передовій.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські воїни знищують російських окупантів.