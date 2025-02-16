Українські воїни звільнили село Піщане на Донеччині

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові звільнили село Піщане в Донецькій області. Контратаки бійців виявилися успішними.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного" у неділю, 16 лютого.

Читайте також:

Звільнення села Піщане

На карті Deep State 9 лютого територія населеного пункту була позначена як звільнена від російських окупантів.

Карта бойових дій. Фото: Deep State

Однак 11 лютого в ОСУВ "Хортиця" відповіли на питання щодо досягнень ЗСУ на Покровському фронті, зазначивши, що публічно повідомлятимуть про них лише після повного звільнення.

Водночас 15 лютого Президент України Володимир Зеленський на конференції в Мюнхені повідомив про успіхи ЗСУ під Покровськом.

"Йдеться про село Піщане, з якого росіяни знову були вибиті. Там доволі давно йшли активні бойові дії, але, скажімо так, воно було в зоні, де постійно змінюється ситуація. Зараз росіяни отримали там серйозного удару, серйозне ураження, і це відбулося за рахунок, в тому числі, ефективної співпраці різних українських підрозділів "дроноводів", різних підрозділів БпЛА", — наголосив Трегубов.

Окупанти були вибиті внаслідок спільної операції підрозділів ударних безпілотників та штурмових груп ЗСУ.

"Ця стратегія може стати основою для вибудови тієї системи взаємодії, яку непогано були би масштабувати на інших напрямках фронту. Хоча, звісно, йдеться не тільки про дронщиків, а йдеться і про ефективні штурмові дії, тієї ж самої "Скали". Треба зазначити, що українські сили тут — молодці, що росіяни тут не змогли подолати українців в першу чергу за рахунок того, що їм не вистачило організованості, їм не вистачило конкурувати з українцями ані в небі, ані на землі", — додав речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, наступ російських загарбників на південь і південний захід від Покровська сповільнився протягом останніх двох тижнів.

Також на Покровському напрямку окупанти часто використовують зруйновані будівлі як укриття для накопичення сил перед штурмами українських позицій, щоб залишатись непомітними. Прикордонники продемонстрували, як це відбувається.