Армія РФ різко знизила темпи наступу на Покровському напрямку через деградацію, вважають в ISW

Бійці ЗСУ на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), наступ російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнився протягом останніх двох тижнів. Раніше російські окупанти були більш активні на цьому напрямку.

Така інформація міститься в опублікованому звіті Інституту вивчення війни.

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Як і чому змінилась ситуація

Аналітики Інституту зазначають, що Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку останніми днями. Представник української бригади, що діє в цьому районі, також проінформував ISW про зниження інтенсивності активності російських військ.

Експерти роблять висновки, що російські війська зіткнулися з потужнішою українською обороною на північ від Котлиного та на захід від Удачного. Крім того, Збройні Сили України провели кілька контратак в районі Котлиного та Піщаного, спрямованих на створення загрози російським позиціям на виступі.

У звіті ISW зазначається, що це може дозволити ЗСУ розпочати значні контратаки в найближчі тижні та створити ризик зриву російського виступу на південь від Покровська.

ISW припускає, що уповільнення наступу Росії на південь від Покровська може бути пов'язане з деградацією російських підрозділів на фронті та активізацією українських операцій за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, прикордонники показали, як російські військові ховаються серед руїн на Покровському напрямку, аби назбирати ресурси і йти далі в штурм.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у січні коментував, чи спроможна українська армія відстояти Покровськ.