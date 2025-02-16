Армия РФ резко снизила темпы наступления на Покровском направлении из-за деградации, считают в ISW

Бойцы ВСУ на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

По данным американского Института изучения войны (ISW), наступление российских войск к югу и юго-западу от Покровска замедлилось в течение последних двух недель. Ранее российские оккупанты были более активны на этом направлении.

Такая информация содержится в опубликованном отчете Института изучения войны.

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Аналитики Института отмечают, что Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности сообщил об улучшении ситуации на Покровском направлении в последние дни. Представитель украинской бригады, действующей в этом районе, также проинформировал ISW о снижении интенсивности активности российских войск.

Эксперты делают выводы, что российские войска столкнулись с более мощной украинской обороной к северу от Котлиного и к западу от Удачного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины провели несколько контратак в районе Котлиного и Песчаного, направленных на создание угрозы российским позициям на выступлении.

В отчете ISW отмечается, что это может позволить ВСУ начать значительные контратаки в ближайшие недели и создать риск срыва российского выступления к югу от Покровска.

ISW предполагает, что замедление наступления России к югу от Покровска может быть связано с деградацией российских подразделений на фронте и активизацией украинских операций с помощью беспилотников.

Напомним, пограничники показали, как российские военные прячутся среди руин на Покровском направлении, чтобы собрать ресурсы и идти дальше в штурм.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в январе комментировал, способна ли украинская армия отстоять Покровск.