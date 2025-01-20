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Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

20 січня 2025 08:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Сирський пояснив, що загарбники роблять все можливе, щоб захопити Покровськ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський заявив, що російські загарбники роблять усе можливе, щоб захопити Покровськ. Зі свого боку Сили оборони докладають усіх зусиль, щоб цього не допустити. 

Про це Сирський заявив в інтерв'ю ТСН.

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"Хочу сказати так — противник докладає всіх зусиль, щоб взяти Покровськ. Ми робимо все, щоб його захистити та не допустити його захоплення. Не забувайте, що деякі "пророки" казали, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня", — зазначив Сирський.

При цьому головнокомандувач нагадав, що після того, як Покровськ вистояв у вересні, з'явилися прогнози про його падіння до 30 жовтня, що теж не справдилося.

Сирський також додав, що на Покровському напрямку російські загарбники зосереджують там свої найкращі підрозділи. Ворог має можливості міняти військові частини на передовій, оскільки на даний момент має більший потенціал для ведення наступальних дій. 

Також головнокомандуючий наголосив, що втрати загарбників значно перевищують втрати українських захисників.

Крім того, Сирський розповів про атаки Сил оборони на об'єкти на території Росії. Він пояснив, що завдяки цим операціям вдалося вдвічі зменшити кількість боєприпасів, які ворог запускає по Україні.

Сирський пояснив, як планується протидіяти російським балістичним ракетам середньої дальності "Орєшнік". Наразі у світі існують кілька систем ППО, які можуть перехоплювати такі цілі.

ЗСУ окупанти війна в Україні Олександр Сирський Покровськ

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