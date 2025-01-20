Сырский объяснил, что захватчики делают все возможное, чтобы захватить Покровск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские захватчики делают все возможное, чтобы захватить Покровск. Со своей стороны Силы обороны прилагают все усилия, чтобы этого не допустить.

Об этом Сырский заявил в интервью ТСН.

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"Хочу сказать так — противник прилагает все усилия, чтобы взять Покровск. Мы делаем все, чтобы его защитить и не допустить его захвата. Не забывайте, что некоторые "пророки" говорили, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября", — отметил Сырский.

При этом главнокомандующий напомнил, что после того, как Покровск выстоял в сентябре, появились прогнозы о его падении до 30 октября, что тоже не оправдалось.

Сырский также добавил, что на Покровском направлении российские захватчики сосредотачивают там свои лучшие подразделения. Враг имеет возможности менять воинские части на передовой, поскольку на данный момент имеет больший потенциал для ведения наступательных действий.

Также главнокомандующий подчеркнул, что потери захватчиков значительно превышают потери украинских защитников.

Кроме того, Сырский рассказал об атаках Сил обороны на объекты на территории России. Он пояснил, что благодаря этим операциям удалось вдвое уменьшить количество боеприпасов, которые враг запускает по Украине.

Сирский объяснил, как планируется противодействовать российским баллистическим ракетам средней дальности "Орешник". Сейчас в мире существуют несколько систем ПВО, которые могут перехватывать такие цели.