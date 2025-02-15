Прикордонники показали, як на Покровському напрямку окупанти готують нові атаки

Момент атаки по будинку, де переховувалися окупанти. Фото: скриншот

На Покровському напрямку російські окупанти масово ховаються у зруйнованих будівлях, щоб непомітно накопичувати сили перед штурмами українських позицій. Прикордонники показали, як це відбувається.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

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Втім, українські прикордонники-оператори FPV-дронів заздалегідь виявляють ворога та завдають ударів, знищуючи окупантів ще до їхнього наступу.

Удар по схованці окупантів серед руїн. Фото: скриншот

Завдяки цьому росіяни не можуть ефективно накопичувати живу силу та наближатися до позицій Сил оборони України.

"Прикордонники-оператори FPV виявляють противника завчасно та знищують, не даючи йому змоги накопичитися й наблизитися до позицій Сил оборони", — пояснили військові.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як винищують ворожу техніку на Харківщині.

А 3-тя штурмова окрема штурмова бригада показала кадри влучних ударів по техніці та засобах логістики ворога.