Прикордонники показали, як на Покровському напрямку окупанти готують нові атаки

Прикордонники показали, як окупанти маскуються у руїнах будинків
На Покровському напрямку російські окупанти масово ховаються у зруйнованих будівлях, щоб непомітно накопичувати сили перед штурмами українських позицій. Прикордонники показали, як це відбувається.
Відео опублікувала пресслужба ДПСУ.
Окупанти ховаються в руїнах і накопичують ресурси для штурмів
Втім, українські прикордонники-оператори FPV-дронів заздалегідь виявляють ворога та завдають ударів, знищуючи окупантів ще до їхнього наступу.
Завдяки цьому росіяни не можуть ефективно накопичувати живу силу та наближатися до позицій Сил оборони України.
"Прикордонники-оператори FPV виявляють противника завчасно та знищують, не даючи йому змоги накопичитися й наблизитися до позицій Сил оборони", — пояснили військові.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як винищують ворожу техніку на Харківщині.
А 3-тя штурмова окрема штурмова бригада показала кадри влучних ударів по техніці та засобах логістики ворога.
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