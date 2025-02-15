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Прикордонники показали, як окупанти маскуються у руїнах будинків

15 лютого 2025 11:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
Прикордонники показали, як на Покровському напрямку окупанти готують нові атаки
Момент атаки по будинку, де переховувалися окупанти. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

На Покровському напрямку російські окупанти масово ховаються у зруйнованих будівлях, щоб непомітно накопичувати сили перед штурмами українських позицій. Прикордонники показали, як це відбувається.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

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Втім, українські прикордонники-оператори FPV-дронів заздалегідь виявляють ворога та завдають ударів, знищуючи окупантів ще до їхнього наступу.

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Удар по схованці окупантів серед руїн. Фото: скриншот

Завдяки цьому росіяни не можуть ефективно накопичувати живу силу та наближатися до позицій Сил оборони України.

"Прикордонники-оператори FPV виявляють противника завчасно та знищують, не даючи йому змоги накопичитися й наблизитися до позицій Сил оборони", — пояснили військові. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали на відео, як винищують ворожу техніку на Харківщині. 

А 3-тя штурмова окрема штурмова бригада показала кадри влучних ударів по техніці та засобах логістики ворога. 

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