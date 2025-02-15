Пограничники показали, как на Покровском направлении оккупанты готовят новые атаки

Пограничники показали, как оккупанты маскируются в руинах домов
На Покровском направлении российские оккупанты массово прячутся в разрушенных зданиях, чтобы незаметно накапливать силы перед штурмами украинских позиций. Пограничники показали, как это происходит.
Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.
Оккупанты прячутся в руинах и накапливают ресурсы для штурмов
Впрочем, украинские пограничники-операторы FPV-дронов заранее обнаруживают врага и наносят удары, уничтожая оккупантов еще до их наступления.
Благодаря этому россияне не могут эффективно накапливать живую силу и приближаться к позициям Сил обороны Украины.
"Пограничники-операторы FPV обнаруживают противника заблаговременно и уничтожают, не давая ему возможности накопиться и приблизиться к позициям Сил обороны", — пояснили военные.
Напомним, недавно пограничники показали на видео, как истребляют вражескую технику на Харьковщине.
А 3-я штурмовая отдельная штурмовая бригада показала кадры точных ударов по технике и средствах логистики врага.
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