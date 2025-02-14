ЗСУ нищать російську бронетехніку на Куп'янському напрямку — відео

Військовий споряджує дрон вибухівкою. Фото ілюстративне: Reuters

Українські прикордонники винищують російські війська на Куп'янському напрямку. Завдяки скоординованим діям їм вдалося чітко атакувати дронами російську важку техніку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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ЗСУ продовжують ефективно знищувати ворожу бронетехніку та артилерійські системи на Куп’янському напрямку. Оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали прицільних ударів по техніці російських окупантів, уразивши бронетранспортер БТР-82А, танк, дві БМП-2, а також три гармати, серед яких Д-30 і "Гіацинт-Б".

Пожежа у бронетранспортері. Фото: скриншот

Удар по танку. Фото: скриншот

Атака по танку. Фото: скриншот

Крім того, завдяки злагодженій роботі операторів дронів вдалося запобігти черговим спробам штурму українських позицій. Українські оборонці тримають ситуацію під контролем та продовжують нищити техніку противника, послаблюючи його можливості для наступу.

Нагадаємо, бійці 3-ї ОШБр показали, як атакують російську важку техніку дронами.

А у 82-й ОДШБр оприлюднили відео, як мужній водій евакуював своїх побратимів попри атаки дронами з боку російської армії.

Аналітики Інституту дослідження війни заявили, що Росія не встигає поповнювати запаси новоїх бронетехніки та лагодити пошкоджену через атаки дронами з боку ЗСУ.