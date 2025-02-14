Росія втратила понад 5000 одиниць бронетехніки у 2024 році – ISW

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Російська армія у 2024 році зазнала значних втрат у бронетехніці під час війни проти України. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), за рік було знищено 1400 основних бойових танків і понад 3700 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, що сильно впливає на бойові дії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Загалом втрати бронетехніки РФ перевищили 5000 одиниць, що суттєво більше, ніж у 2023 році, коли знищено близько 3000 одиниць.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що через такі втрати Росія змушена змінювати тактику, зосереджуючись на піхотних штурмах замість механізованих атак. Це підтверджується зменшенням використання бронетехніки на передовій, зокрема на Донеччині, де раніше окупанти покладалися на масові механізовані прориви.

Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, українські сили у 2024 році знищили понад 3000 російських танків та близько 9000 інших бронемашин. Попри те, що Росія намагається відновлювати техніку, але її можливості обмежені. У 2024 році країна-агресор відремонтувала та виготовила понад лише 1500 танків і 2800 БМП і БТР, що дозволило компенсувати лише частину втрат.

Коли в Росії закінчаться запаси важкої техніки

На думку експертів британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS, Росія зможе підтримувати поточний рівень втрат бронетехніки до 2026–2027 років завдяки ремонту старих машин. Проте, ймовірно, техніка радянських часів перебуває у незадовільному стані, що ускладнить поповнення резервів. Окрім цього, російські військові скаржаться на гострий дефіцит запчастин, що може вплинути на здатність армії швидко відновлювати техніку.

За словами майора ЗСУ Віктора Трегубова, головною причиною зменшення використання бронетехніки РФ стали удари українських дронів, які ефективно знищують російські склади боєприпасів та бронетехніку.

Аналітики ISW наголошують, що Кремль намагається балансувати між оснащенням нових військових підрозділів і поповненням техніки для вже існуючих формувань на фронті. Російське військове командування планує створити 14 нових підрозділів найближчими роками, проте брак бронетехніки може обмежити ці плани.

Нагадаємо, українські військові регулярно завдають ударів дронами по окупантах на різних напрямках. Так прикордонникам з "Помсти" вдалося знищити три російські гармати.

А бійці 3-ї ОШБр показали, як атакували дронами важку техніку російських військ.