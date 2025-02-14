Россия потеряла более 5000 единиц бронетехники в 2024 году — ISW

Российский военный. Фото: росСМИ

Российская армия в 2024 году понесла значительные потери в бронетехнике во время войны против Украины. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), за год было уничтожено 1400 основных боевых танков и более 3700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что сильно влияет на боевые действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В целом потери бронетехники РФ превысили 5000 единиц, что существенно больше, чем в 2023 году, когда уничтожено около 3000 единиц.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что из-за таких потерь Россия вынуждена менять тактику, сосредотачиваясь на пехотных штурмах вместо механизированных атак. Это подтверждается уменьшением использования бронетехники на передовой, в частности в Донецкой области, где ранее оккупанты полагались на массовые механизированные прорывы.

Согласно оценкам Генерального штаба ВСУ, украинские силы в 2024 году уничтожили более 3000 российских танков и около 9000 других бронемашин. Несмотря на то, что Россия пытается восстанавливать технику, но ее возможности ограничены. В 2024 году страна-агрессор отремонтировала и изготовила более 1500 танков и 2800 БМП и БТР, что позволило компенсировать лишь часть потерь.

Когда в России закончатся запасы тяжелой техники

По мнению экспертов британского Международного института стратегических исследований IISS, Россия сможет поддерживать текущий уровень потерь бронетехники до 2026-2027 годов благодаря ремонту старых машин. Однако, вероятно, техника советских времен находится в неудовлетворительном состоянии, что затруднит пополнение резервов. Кроме этого, российские военные жалуются на острый дефицит запчастей, что может повлиять на способность армии быстро восстанавливать технику.

По словам майора ВСУ Виктора Трегубова, главной причиной уменьшения использования бронетехники РФ стали удары украинских дронов, которые эффективно уничтожают российские склады боеприпасов и бронетехнику.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль пытается балансировать между оснащением новых военных подразделений и пополнением техники для уже существующих формирований на фронте. Российское военное командование планирует создать 14 новых подразделений в ближайшие годы, однако нехватка бронетехники может ограничить эти планы.

Напомним, украинские военные регулярно наносят удары дронами по оккупантам на разных направлениях. Так пограничникам из "Мести" удалось уничтожить три российские пушки.

А бойцы 3-й ОШБр показали, как атаковали дронами тяжелую технику российских войск.