ВСУ уничтожают российскую бронетехнику на Купянском направлении - видео

Военный снаряжает дрон взрывчаткой. Фото иллюстративное: Reuters

Украинские пограничники истребляют российские войска на Купянском направлении. Благодаря скоординированным действиям им удалось четко атаковать дронами российскую тяжелую технику.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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ВСУ продолжают эффективно уничтожать вражескую бронетехнику и артиллерийские системы на Купянском направлении. Операторы ударных дронов РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли прицельные удары по технике российских оккупантов, поразив бронетранспортер БТР-82А, танк, две БМП-2, а также три пушки, среди которых Д-30 и "Гиацинт-Б".

Пожар в бронетранспортере. Фото: скриншот

Удар по танку. Фото: скриншот

Атака по танку. Фото: скриншот

Кроме того, благодаря слаженной работе операторов дронов удалось предотвратить очередные попытки штурма украинских позиций. Украинские защитники держат ситуацию под контролем и продолжают уничтожать технику противника, ослабляя его возможности для наступления.

Напомним, бойцы 3-й ОШБр показали, как атакуют российскую тяжелую технику дронами.

А в 82-й ОДШБр обнародовали видео, как мужественный водитель эвакуировал своих собратьев несмотря на атаки дронами со стороны российской армии.

Аналитики Института исследования войны заявили, что Россия не успевает пополнять запасы новой бронетехники и чинить поврежденную из-за атак дронами со стороны ВСУ.