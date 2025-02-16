Украинские воины освободили село Песчаное в Донецкой области

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные освободили село Песчаное в Донецкой области. Контратаки бойцов оказались успешными.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного" в воскресенье, 16 февраля.

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Освобождение села Песчаное

На карте Deep State 9 февраля территория населенного пункта была обозначена как освобожденная от российских оккупантов.

Карта боевых действий. Фото: Deep State

Однако 11 февраля в ОСУВ "Хортица" ответили на вопрос о достижениях ВСУ на Покровском фронте, отметив, что публично будут сообщать о них только после полного освобождения.

В то же время 15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене сообщил об успехах ВСУ под Покровском.

"Речь идет о селе Песчаное, из которого россияне снова были выбиты. Там довольно давно шли активные боевые действия, но, скажем так, оно было в зоне, где постоянно меняется ситуация. Сейчас россияне получили там серьезный удар, серьезное поражение, и это произошло за счет, в том числе, эффективного сотрудничества различных украинских подразделений "дроноводов", различных подразделений БпЛА", — подчеркнул Трегубов.

Оккупанты были выбиты в результате совместной операции подразделений ударных беспилотников и штурмовых групп ВСУ.

"Эта стратегия может стать основой для выстраивания той системы взаимодействия, которую неплохо было бы масштабировать на других направлениях фронта. Хотя, конечно, речь идет не только о дронщиках, а речь идет и об эффективных штурмовых действиях, той же самой "Скалы". Надо отметить, что украинские силы здесь — молодцы, что россияне здесь не смогли преодолеть украинцев в первую очередь за счет того, что им не хватило организованности, им не хватило конкурировать с украинцами ни в небе, ни на земле", — добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Напомним, наступление российских захватчиков на юг и юго-запад от Покровска замедлилось в течение последних двух недель.

Также на Покровском направлении оккупанты часто используют разрушенные здания как укрытие для накопления сил перед штурмами украинских позиций, чтобы оставаться незаметными. Пограничники продемонстрировали, как это происходит.