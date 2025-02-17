ВСУ уничтожают российских оккупантов на Покровском направлении — видео

Удар по оккупантам на Покровском направлении. Фото: скриншот

Украинские военные наносят эффектные удары по российским оккупантам на Покровском направлении. В результате враг теряет личный состав и технику.

Видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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"Вражеские крылья падают с неба, укрытия пехотинцев "разбираются" нашими экипажами зачистки до фундамента, малые штурмовые группы оккупантов безжалостно перемешиваются с почвой, а техника уничтожается точечными ударами БпЛА", — говорится в сообщении.

События из видео происходят на Покровском направлении в окрестностях Курахово. Там оборону держат десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Напомним, захватчики прилагают усилия, чтобы взять Покровск в Донецкой области в кольцо и перерезать украинские логистические маршруты на передовой.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские воины уничтожают российских оккупантов.