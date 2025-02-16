Ситуація під Покровськом — росіяни намагаються відрізати українські логістичні лінії на передовій

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські війська намагаються оточити Покровськ Донецької області та відрізати українські логістичні лінії на передовій. Це залишається одним із пріоритетів РФ у цьому районі, що призводить до значних втрат серед окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Британії в X у неділю, 16 лютого.

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Ситуація під Покровськом

За даними розвідки, 13 лютого Міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Водяне Друге, розташованого на стратегічному шосе H-32 між Костянтинівкою та Мирноградом. Однак бої в цьому районі тривають, а українські сили продовжують відбивати більшість атак.

Також на захід від Покровська тривають запеклі бої, зокрема біля Котлиного та у Піщаному. Українські війська здійснюють контратаки, щоб не допустити просування ворога до ключового маршруту постачання в районі Удачного, що за 12 км від Покровська.

Британська розвідка зазначає, що зосередженість РФ на цьому напрямку супроводжується високими втратами.

"Намагання оточити Покровськ та одночасно перерізати українські логістичні лінії на передовій залишаються пріоритетом для російських сил. Така тактика призводить до значних втрат у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Представник Групи військ "Хортиця" України повідомив, що лише у січні 2025 року на цьому напрямку Росія втратила 7 000 військових убитими та ще 15 000 пораненими або зниклими безвісти.

Раніше ми писали, що наступ російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнився протягом останніх двох тижнів.

Також ми повідомляли, що окупанти намагаються просунутися вглиб Донецької області, рухаючись у напрямку траси Павлоград-Дніпро.