Ситуация под Покровском — россияне пытаются отрезать украинские логистические линии на передовой

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские войска пытаются окружить Покровск Донецкой области и отрезать украинские логистические линии на передовой. Это остается одним из главных приоритетов РФ в этом районе, что приводит к значительным потерям среди оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании в X в воскресенье, 16 февраля.

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Ситуация под Покровском

По данным разведки, 13 февраля Министерство обороны России заявило о захвате села Водяное Второе, расположенного на стратегическом шоссе H-32 между Константиновкой и Мирноградом. Однако бои в этом районе продолжаются, а украинские силы продолжают отбивать большинство атак.

Также к западу от Покровска продолжаются ожесточенные бои, в частности у Котлино и в Песчаном. Украинские войска осуществляют контратаки, чтобы не допустить продвижения врага к ключевому маршруту снабжения в районе Удачного, что в 12 км от Покровска.

Британская разведка отмечает, что сосредоточенность РФ на этом направлении сопровождается высокими потерями.

"Попытки окружить Покровск и одновременно перерезать украинские логистические линии на передовой остаются приоритетом для российских сил. Такая тактика приводит к значительным потерям в этом районе", — говорится в сообщении.

Представитель Группы войск "Хортица" Украины сообщил, что только в январе 2025 года на этом направлении Россия потеряла 7 000 военных убитыми и еще 15 000 ранеными или пропавшими без вести.

Ранее мы писали, что наступление российских войск на юг и юго-запад от Покровска замедлилось в течение последних двух недель.

Также мы сообщали, что оккупанты пытаются продвинуться вглубь Донецкой области, двигаясь в направлении трассы Павлоград-Днепр.