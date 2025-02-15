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Росіяни намагаються прорватися до траси Павлоград-Дніпро – ЗСУ

15 лютого 2025 13:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія хоче дійти до траси Павлоград-Дніпро з Покровська
Військовослужбовці ЗСУ на Покровському напрямку. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська намагаються просунутися вглиб Донецької області, рухаючись у напрямку траси Павлоград-Дніпро. Попри це українські захисники відбивають атаки росіян і навіть відкинули їх з кількох населених пунктів. 

Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" розповів військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади Гусь.

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За його словами, ворог намагається розширити зону контролю за межами нещодавно захоплених сіл, просуваючись у напрямку Покровська. Водночас українським військовим вдається утримувати оборону та контратакувати, що підтверджує успішне відкидання окупантів з окремих ділянок, зокрема з населеного пункту Піщане.

"Пробують дійти до траси Павлоград-Дніпро з Покровська. Пробують так само іти подалі від захоплених сіл ближче до Покровська, хоча на деяких ділянках ми їх відкинули", — сказав військовий. 

Нагадаємо, прикордонники показали, як російські військові ховаються серед руїн на Покровському напрямку, аби назбирати ресурси і йти далі в штурм.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у січні коментував, чи спроможна українська армія відстояти Покровськ

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