Росія хоче дійти до траси Павлоград-Дніпро з Покровська

Військовослужбовці ЗСУ на Покровському напрямку. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські війська намагаються просунутися вглиб Донецької області, рухаючись у напрямку траси Павлоград-Дніпро. Попри це українські захисники відбивають атаки росіян і навіть відкинули їх з кількох населених пунктів.

Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" розповів військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади Гусь.

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За його словами, ворог намагається розширити зону контролю за межами нещодавно захоплених сіл, просуваючись у напрямку Покровська. Водночас українським військовим вдається утримувати оборону та контратакувати, що підтверджує успішне відкидання окупантів з окремих ділянок, зокрема з населеного пункту Піщане.

"Пробують дійти до траси Павлоград-Дніпро з Покровська. Пробують так само іти подалі від захоплених сіл ближче до Покровська, хоча на деяких ділянках ми їх відкинули", — сказав військовий.

Нагадаємо, прикордонники показали, як російські військові ховаються серед руїн на Покровському напрямку, аби назбирати ресурси і йти далі в штурм.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у січні коментував, чи спроможна українська армія відстояти Покровськ.