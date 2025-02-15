Россия хочет дойти до трассы Павлоград-Днепр из Покровска

Военнослужащие ВСУ на Покровском направлении. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Российские войска пытаются продвинуться вглубь Донецкой области, двигаясь в направлении трассы Павлоград-Днепр. Несмотря на это украинские защитники отражают атаки россиян и даже отбросили их из нескольких населенных пунктов.

Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал военнослужащий 68 отдельной егерской бригады Гусь.

Читайте также:

По его словам, враг пытается расширить зону контроля за пределами недавно захваченных сел, продвигаясь в направлении Покровска. В то же время украинским военным удается удерживать оборону и контратаковать, что подтверждает успешное отбрасывание оккупантов с отдельных участков, в частности из населенного пункта Песчаное.

"Пробуют дойти до трассы Павлоград-Днепр из Покровска. Пробуют так же идти подальше от захваченных сел ближе к Покровску, хотя на некоторых участках мы их отбросили", — сказал военный.

Напомним, пограничники показали, как российские военные прячутся среди руин на Покровском направлении, чтобы собрать ресурсы и идти дальше в штурм.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в январе комментировал, способна ли украинская армия отстоять Покровск.