Війна в Україні — Сирський показав, як знищують росіян на фронті

ЗСУ знищили так росіян. Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити російських окупантів та їхню техніку на лінії фронту. Ворог має значні втрати.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook у неділю, 16 лютого.

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Сирський наголосив, що українські Сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці.

"Триває планомірна бойова робота зі знищення окупантів та їхньої техніки", — зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам за їхній професіоналізм, стійкість та незламну віру у перемогу України.

Повідомлення Сирського у Facebook

Раніше ми писали, що Росія зменшила використання бронетехніки на передовій, зокрема на Донеччині.

Також ми повідомляли, що українські військові знищили рідкісний російський ТОС-1А "Сонцепьок".