Війна в Україні — Сирський показав, як знищують росіян на фронті

Сирський показав, як ЗСУ знищили окупантів на фронті — відео
Українські військові продовжують нищити російських окупантів та їхню техніку на лінії фронту. Ворог має значні втрати.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook у неділю, 16 лютого.
Сили оборони знищують росіян на фронті
Сирський наголосив, що українські Сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці.
"Триває планомірна бойова робота зі знищення окупантів та їхньої техніки", — зазначив він.
Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам за їхній професіоналізм, стійкість та незламну віру у перемогу України.
Раніше ми писали, що Росія зменшила використання бронетехніки на передовій, зокрема на Донеччині.
Також ми повідомляли, що українські військові знищили рідкісний російський ТОС-1А "Сонцепьок".
Читайте Новини.LIVE!