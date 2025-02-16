Война в Украине — Сырский показал, как уничтожают россиян на фронте

Сырский показал, как ВСУ уничтожили оккупантов на фронте — видео
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на линии фронта. Враг имеет значительные потери.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в воскресенье, 16 февраля.
Силы обороны уничтожают россиян на фронте
Сирский отметил, что украинские Силы обороны продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике.
"Продолжается планомерная боевая работа по уничтожению оккупантов и их техники", — отметил он.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил защитников за их профессионализм, стойкость и несокрушимую веру в победу Украины.
Ранее мы писали, что Россия уменьшила использование бронетехники на передовой, в частности в Донецкой области.
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