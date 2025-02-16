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Сырский показал, как ВСУ уничтожили оккупантов на фронте — видео

16 февраля 2025 16:26
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Война в Украине — Сырский показал, как уничтожают россиян на фронте
ВСУ уничтожили так россиян. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на линии фронта. Враг имеет значительные потери.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в воскресенье, 16 февраля.

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Сирский отметил, что украинские Силы обороны продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике.

"Продолжается планомерная боевая работа по уничтожению оккупантов и их техники", — отметил он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил защитников за их профессионализм, стойкость и несокрушимую веру в победу Украины.

Сирський про знищення росіян на фронті
Сообщение Сырского в Facebook

Ранее мы писали, что Россия уменьшила использование бронетехники на передовой, в частности в Донецкой области.

Также мы сообщали, что украинские военные уничтожили редкий российский ТОС-1А "Сонцепёк".

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