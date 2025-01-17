Удар по Кривому Розі — кількість жертв внаслідок атаки зросла

Рятувальники і медики надають допомогу постраждалим у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Росіяни обстріляли Кривий Ріг балістикою. Внаслідок атаки загинули чотири людини. Кількість постраждалих збільшилася — відомо про 14 людей.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 17 січня.

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Як зазначив Вілкул, під час обстрілу міста загинув 20-річний студент, його бабуся та ще двоє жінок. Наразі відомо про 14 поранених.

"Було два ворожих удари балістикою, "Іскандером". Один удар був по головному корпусу авіатехнічного коледжу, де зазвичай навчаються діти. Вік — 16, 17, 18 років. Слава Богу, дітей на навчанні не було. Там постраждалих немає. Була ще одна балістична ракета, яка вдарила в щільну міську забудову біля двох п'ятиповерхівок", — розповів Вілкул.

Троє з постраждалих зараз перебувають у важкому стані, двоє — у надважкому. Серед поранених є четверо дітей, з яких одну дитину госпіталізували до лікарні.

На місці зараз працюють комунальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу, пошкоджені вікна й дахи закривають дошками та плівкою. Місто обіцяє підтримати родини, які постраждали внаслідок атаки.

Нагадаємо, через атаку по Кривому Розі загинули четверо людей, серед них — друга дружина Ігоря. Перша жінка чоловіка загинула в окупованому Херсоні, тепер він втратив і другу кохану.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу Дніпропетровської області. Глава держави назвав це терористичним ударом.