Удар РФ по Кривому Рогу — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські війська у п'ятницю, 17 січня, завдали удару балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та п'ятьох постраждалих.

На черговий акт тероризму РФ відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Кривий Ріг. Російська армія вдарила по місту ракетами, балістикою. Пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що, на жаль, відомо про четверо загиблих та висловив співчуття рідним і близьким. Наразі на місці удару працюють рятувальники та екстрені служби. Триває рятувальна операція.

Він наголосив, що кожен такий терористичний удар — це чергове нагадування, з ким маємо справу.

"Росія не зупиняється сама — її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі було чутно вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух балістичних ракет міста.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив подробиці атаки на Кривий Ріг. Так, цілями стали житлова забудова та навчальний заклад.