Масована атака дронами 17 січня — як ПС ЗСУ відбили напад

Українські військові шукають повітряні цілі в небі. Фото: Reuters

У ніч на 17 січня 2025 року російські окупанти здійснили масштабну атаку по території України, використовуючи балістичні ракети та ударні безпілотники. Українські сили протиповітряної оборони успішно ліквідували значну частину ударних дронів ворога.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Росія застосувала дві балістичні ракети "Іскандер-М", які були запущені з Ростовської області РФ, а також 50 ударних безпілотників типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів, які атакували з п'яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Які результати роботи ПС ЗСУ

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що впродовж ночі вдалося знищити 33 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та інших типів у таких областях: Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська, Київська, Хмельницька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Одеська.

10 дронів не досягли своїх цілей: 9 із них локаційно втрачені, а 1 залишив повітряний простір України у напрямку Румунії.

Чи були влучання дронів

В Одеській області зафіксували влучання ворожих дронів у підприємства. Крім того, через падіння збитих безпілотників пошкоджено будівлі установ, приватні підприємства та домогосподарства на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото наслідків дронової атаки в Одеській області.

Також стало відомо, що у Київській області сталась пожежа та травмувалася дитина внаслідок падіння уламків.