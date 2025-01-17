Массированная атака дронами 17 января — как ПС ВСУ отразили нападение

Украинские военные ищут воздушные цели в небе. Фото: Reuters

В ночь на 17 января 2025 года российские оккупанты совершили масштабную атаку по территории Украины, используя баллистические ракеты и ударные беспилотники. Украинские силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали значительную часть ударных дронов врага.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Россия применила две баллистические ракеты "Искандер-М", которые были запущены из Ростовской области РФ, а также 50 ударных беспилотников типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов различных типов, которые атаковали с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Каковы результаты работы ВС ВСУ

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что в течение ночи удалось уничтожить 33 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и других типов в таких областях: Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская, Киевская, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Одесская.

10 дронов не достигли своих целей: 9 из них локально потеряны, а 1 покинул воздушное пространство Украины в направлении Румынии.

Были ли попадания дронов

В Одесской области зафиксировали попадания вражеских дронов в предприятия. Кроме того, из-за падения сбитых беспилотников повреждены здания учреждений, частные предприятия и домохозяйства в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Напомним, в сети появились фото последствий дроновой атаки в Одесской области.

Также стало известно, что в Киевской области произошел пожар и травмировался ребенок в результате падения обломков.