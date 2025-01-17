У Кривому Розі є жертви та поранені — в ОВА показали відео

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Росія у п'ятницю, 17 січня, атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ОВА

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє людей, є поранені. Більше інформації повідомлять згодом.

Наразі в місті досі триває повітряна тривога, тому мешканців закликали перебувати у безпечних місцях до відбою.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу. У місті лунали вибухи.

Також вночі Росія запустила по Україні 50 БпЛА. Сили ППО збили 33 безпілотника, ще 10 не досягли своїх цілей.