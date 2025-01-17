В Кривом Роге есть жертвы и раненые - в ОВА показали видео

В Кривом Роге известно о погибших и раненых — кадры последствий
Россия в пятницу, 17 января, атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела погибли три человека, есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Кривой Рог 17 января
"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате атаки погибли три человека, есть раненые. Больше информации сообщат позже.
Сейчас в городе до сих пор продолжается воздушная тревога, поэтому жителей призвали находиться в безопасных местах до отбоя.
Напомним, Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Кривого Рога. В городе раздавались взрывы.
Также ночью Россия запустила по Украине 50 БпЛА. Силы ПВО сбили 33 беспилотника, еще 10 не достигли своих целей.
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