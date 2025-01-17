В Кривом Роге есть жертвы и раненые - в ОВА показали видео

Последствия атаки. Фото: скриншот из видео

Россия в пятницу, 17 января, атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела погибли три человека, есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Кривой Рог 17 января

"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ОВА

По предварительной информации, в результате атаки погибли три человека, есть раненые. Больше информации сообщат позже.

Сейчас в городе до сих пор продолжается воздушная тревога, поэтому жителей призвали находиться в безопасных местах до отбоя.

Скриншот поста ОВА

Напомним, Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Кривого Рога. В городе раздавались взрывы.

Также ночью Россия запустила по Украине 50 БпЛА. Силы ПВО сбили 33 беспилотника, еще 10 не достигли своих целей.