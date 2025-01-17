Вибух в Кривому Розі 17 січня — що відомо

Дим в небі. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у п'ятницю, 17 січня, пролунав вибух. Росія атакувала місто балістичною ракетою.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Атака на Кривий Ріг 17 січня

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже за кілька хвилин захисники повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу.

Скриншот допису Повітряних сил

О 12:29 в напрямку міста полетіла ще одна балістична ракета.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 12:30 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Київську область. У регіоні пошкоджено житловий будинок, авто та горіла двоповерхова будівля. Також постраждала дитина, її ушпиталили.

Загалом сьогодні ворог застосував проти України 50 ударних безпілотників. Сили ППО збили 33 дрона, ще 10 — не досягли своїх цілей.