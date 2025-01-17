Взрыв в Кривом Роге 17 января — что известно

Дым в небе. Иллюстративное фото: открытые источники

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в пятницу, 17 января, прогремел взрыв. Россия атаковала город баллистической ракетой.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Атака на Кривой Рог 17 января

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже через несколько минут защитники сообщили о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В 12:29 в направлении города полетела еще одна баллистическая ракета.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 12:30 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью Россия атаковала Киевскую область. В регионе поврежден жилой дом, авто и горело двухэтажное здание. Также пострадал ребенок, его госпитализировали.

В целом сегодня враг применил против Украины 50 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили 33 дрона, еще 10 — не достигли своих целей.

