Взрыв в Кривом Роге 17 января — что известно

В Кривом Роге был слышен взрыв
В городе Кривой Рог Днепропетровской области в пятницу, 17 января, прогремел взрыв. Россия атаковала город баллистической ракетой.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Атака на Кривой Рог 17 января
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога.
Уже через несколько минут защитники сообщили о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога.
В 12:29 в направлении города полетела еще одна баллистическая ракета.
Отметим, что по состоянию на 12:30 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
Напомним, ночью Россия атаковала Киевскую область. В регионе поврежден жилой дом, авто и горело двухэтажное здание. Также пострадал ребенок, его госпитализировали.
В целом сегодня враг применил против Украины 50 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили 33 дрона, еще 10 — не достигли своих целей.
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