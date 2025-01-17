Удар РФ по Кривому Рогу - Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Российские войска в пятницу, 17 января, нанесли удар баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и пяти пострадавших.

На очередной акт терроризма РФ отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Атака на Кривой Рог 17 января

"Кривой Рог. Российская армия ударила по городу ракетами, баллистикой. Повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что, к сожалению, известно о четырех погибших и выразил соболезнования родным и близким. Сейчас на месте удара работают спасатели и экстренные службы. Продолжается спасательная операция.

Он подчеркнул, что каждый такой террористический удар — это очередное напоминание, с кем имеем дело.

"Россия не останавливается сама — ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня в Кривом Роге были слышны взрывы. Воздушные силы сообщали о движении баллистических ракет города.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил подробности атаки на Кривой Рог. Так, целями стали жилая застройка и учебное заведение.