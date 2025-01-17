Втратив вже другу кохану — історія переселенця з Херсона

Чоловік, який втратив другу жінку через обстріл Кривого Рогу. Фото: скриншот

Сьогодні росіяни вдарили балістикою по Кривому Розі. Через атаку загинули четверо людей, серед них — друга дружина Ігоря. Перша жінка чоловіка загинула в окупованому Херсоні.

Про це повідомляє видання "СВОЇ" у п'ятницю, 17 січня.

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Чоловік розповів, що має трьох дітей. Вони важко пережили втрату рідної матері. Жінка загинула в Херсоні, коли він був під окупацією. Сьогодні ж у Кривому Розі загинула друга жінка Ігоря. Уламки влучили в її авто.

"В дітей істерика. Вони, коли побачили нову маму їхню загиблу, у них просто зірвало... Ну уявіть, у 2022 році рідну маму поховали, а зараз прийомну поховали", — розповів чоловік.

У старшого сина Ігоря сьогодні день народження. Сім'я зранку поїхала на ринок за покупками. А вже по обіді їх сколихнула страшна звістка.

Нагадаємо, росіяни поцілили по двох багатоповерхівках у Кривому Розі. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, ще четверо загинули.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу. Він зазначив, що Росія не зупиняється і зробити це можна тільки спільним тиском.