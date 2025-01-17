Потерял уже вторую возлюбленную — история переселенца из Херсона

Мужчина, который потерял вторую жену из-за обстрела Кривого Рога. Фото: скриншот

Сегодня россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Из-за атаки погибли четыре человека, среди них — вторая жена Игоря. Первая жена мужчины погибла в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает издание "СВОЇ" в пятницу, 17 января.

Читайте также:

Дети во второй раз остались без матери

Мужчина рассказал, что у него трое детей. Они тяжело пережили потерю родной матери. Женщина погибла в Херсоне, когда он был под оккупацией. Сегодня же в Кривом Роге погибла вторая жена Игоря. Обломки попали в ее авто.

"У детей истерика. Они когда увидели новую маму их погибшую, у них просто сорвало... Ну представьте, в 2022 году родную маму похоронили, а сейчас приемную похоронили", — рассказал мужчина.

У старшего сына Игоря сегодня День рождения. Семья с утра поехала на рынок за покупками. А уже после обеда их всколыхнула страшная весть.

Напомним, россияне попали по двум многоэтажкам в Кривом Роге. В результате атаки пострадали семь человек, еще четверо — погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога. Он отметил, что Россия не останавливается и сделать это можно только совместным давлением.