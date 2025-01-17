Атака по Кривому Рогу 17 січня — кількість постраждалих зросла

У Кривому Розі зросла кількість жертв — фото наслідків атаки
Росіяни вдень 17 січня вдарили по Кривому Розі балістикою. Внаслідок атаки пошкоджені два багатоповерхові будинки. Наразі відомо про сімох постраждалих, загинули четверо людей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки обстрілу Кривого Рогу
Як зазначив Лисак, через удар в одній із багатоповерхівок виникла пожежа. Внаслідок атаки четверо людей загинули — три жінки та чоловік.
Станом на зараз відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Четверо людей госпіталізовані, стан більшості залишається важким.
"Одна поранена – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома", — зазначив Лисак.
Нагадаємо, у ніч проти 17 січня росіяни вкотре здійснили масштабну атаку по Україні. Обстрілювали балістичними ракетами та ударними безпілотниками.
Окупанти вкотре обстріляли Харків — атакували безпілотником. Внаслідок обстрілу постраждали люди, а також є руйнування.
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