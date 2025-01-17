Атака по Кривому Рогу 17 января - количество пострадавших возросло

В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки
Россияне днем 17 января ударили по Кривому Рогу баллистикой. В результате атаки повреждены два многоэтажных дома. Известно о семи пострадавших, погибли четыре человека.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия обстрела Кривого Рога
Как отметил Лысак, из-за удара в одной из многоэтажек возник пожар. В результате атаки четыре человека погибли — три женщины и мужчина.
Известно о семи пострадавших в результате обстрела Кривого Рога. Четыре человека госпитализированы, состояние большинства остается тяжелым.
"Одна раненая — средней тяжести. Три человека приходить в себя от пережитого будут дома", — отметил Лысак.
Напомним, в ночь на 17 января россияне в очередной раз совершили масштабную атаку по Украине. Обстреливали баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков — атаковали беспилотником. В результате обстрела пострадали люди, а также есть разрушения.
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