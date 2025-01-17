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В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки

17 января 2025 14:31
Ольга Антоновская - редактор
Атака по Кривому Рогу 17 января - количество пострадавших возросло
Женщина и мужчина идут возле обстрелянного дома в Кривом Роге. Фото: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Россияне днем 17 января ударили по Кривому Рогу баллистикой. В результате атаки повреждены два многоэтажных дома. Известно о семи пострадавших, погибли четыре человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Как отметил Лысак, из-за удара в одной из многоэтажек возник пожар. В результате атаки четыре человека погибли — три женщины и мужчина.

Известно о семи пострадавших в результате обстрела Кривого Рога. Четыре человека госпитализированы, состояние большинства остается тяжелым.

"Одна раненая — средней тяжести. Три человека приходить в себя от пережитого будут дома", — отметил Лысак.

Последствия обстрела Кривого Рога 17 января
Изуродованный в результате атаки автомобиль. Фото: ГСЧС
Люди помогают пострадавшей из-за обстрела в Кривом Роге
Люди помогают женщине, которая попала под атаку россиян. Фото: ГСЧС
Медики оказывают помощь пострадавшим в результате атаки на Кривой Рог
Спасатели несут пенсионерку, которая пострадала из-за обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС
Поврежденный дом из-за обстрела Кривого Рога
Поврежденный из-за атаки баллистикой дом в Кривом Роге. Фото: ГСЧС
Спасатель помогает пострадавшему в Кривом Роге
Спасатель помогает мужчине, который пострадал из-за удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 17 января россияне в очередной раз совершили масштабную атаку по Украине. Обстреливали баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков — атаковали беспилотником. В результате обстрела пострадали люди, а также есть разрушения.

 

 

 

Кривой Рог обстрелы атака ранение балистическая атака

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