Атака по Кривому Рогу 17 января - количество пострадавших возросло

Женщина и мужчина идут возле обстрелянного дома в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Россияне днем 17 января ударили по Кривому Рогу баллистикой. В результате атаки повреждены два многоэтажных дома. Известно о семи пострадавших, погибли четыре человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия обстрела Кривого Рога

Как отметил Лысак, из-за удара в одной из многоэтажек возник пожар. В результате атаки четыре человека погибли — три женщины и мужчина.

Известно о семи пострадавших в результате обстрела Кривого Рога. Четыре человека госпитализированы, состояние большинства остается тяжелым.

"Одна раненая — средней тяжести. Три человека приходить в себя от пережитого будут дома", — отметил Лысак.

Изуродованный в результате атаки автомобиль. Фото: ГСЧС

Люди помогают женщине, которая попала под атаку россиян. Фото: ГСЧС

Спасатели несут пенсионерку, которая пострадала из-за обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Поврежденный из-за атаки баллистикой дом в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Спасатель помогает мужчине, который пострадал из-за удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 17 января россияне в очередной раз совершили масштабную атаку по Украине. Обстреливали баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков — атаковали беспилотником. В результате обстрела пострадали люди, а также есть разрушения.