Удар по Кривому Рогу — количество жертв в результате атаки возросло

Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Россияне обстреляли Кривой Рог баллистикой. В результате атаки погибли четыре человека. Количество пострадавших увеличилось — известно о 14 людях.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 17 января.

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Как отметил Вилкул, во время обстрела города погиб 20-летний студент, его бабушка и еще две женщины. Сейчас известно о 14 раненых.

"Было два вражеских удара баллистикой, "Искандером". Один удар был по главному корпусу авиатехнического колледжа, где обычно учатся дети. Возраст — 16, 17, 18 лет. Слава Богу, детей на учебе не было. Там пострадавших нет. Была еще одна баллистическая ракета, которая ударила в плотную городскую застройку возле двух пятиэтажек", — рассказал Вилкул.

Трое из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, двое — в сверхтяжелом. Среди раненых есть четверо детей, одного из них госпитализировали в больницу.

На месте сейчас работают коммунальные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь, поврежденные окна и крыши закрывают досками и пленкой. Город обещает поддержать семьи, пострадавшие в результате атаки.

Напомним, из-за атаки по Кривому Рогу погибли четыре человека, среди них — вторая жена Игоря. Первая женщина мужчины погибла в оккупированном Херсоне, теперь он потерял и вторую возлюбленную.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога Днепропетровской области. Глава государства назвал это террористическим ударом.